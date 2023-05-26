РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
РДК і "Свобода Росії" повідомили про завершення "операції" у РФ, але обіцяли повернутися
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
Залужний спростував російський фейк про своє "зникнення"
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
В Україні готують законопроект щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни
Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
Апеляція ВАКС зупинила провадження щодо харківської судді, засудженої за хабарництво, бо її мобілізували
Апеляція ВАКС зупинила провадження щодо харківської судді, засудженої за хабарництво, бо її мобілізували
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
ГоловнаСвіт

В Японії унаслідок стрілянини загинуло четверо, сина мера підозрюють у вбивстві поліцейського

У країні володіння зброєю строго регулюється, інциденти зі стріляниною трапляються рідко.

В Японії унаслідок стрілянини загинуло четверо, сина мера підозрюють у вбивстві поліцейського
Фото: EPA/UPG

У Японії заарештували 31-річного сина голови міської асамблеї за підозрою у вбивстві. Чоловіка затримали після того, як четверо людей були вбиті унаслідок рідкісного інциденту зі стріляниною та ножовими пораненнями, що включав 12-годинне протистояння з поліцією.

Про це пише Reuters.

Підозрюваний, є сином голови міської ради Накано, сховався у своєму будинку після того, як застрелив двох поліцейських, які прибули на місце події у відповідь на повідомлення про ножове поранення жінки, заявив глава поліції префектури. За його словами, під час стрілянини чоловік використовував зброю, схожу на мисливську рушницю.

Двох поліцейських і жінку доставили в лікарню, за кілька годин вони померли. Ще одна літня жінка померла після нападу з ножем. ЗМІ повідомили, що вона лежала на землі біля будинку з четверга, а поліція не могла до неї дістатися.

Фото: EPA/UPG

Поліція затримала чоловіка приблизно через 12 годин після першого виклику екстрених служб. Його заарештували за підозрою у вбивстві одного з поліцейських. Мотиви дій нападника наразі невідомі.

В Японії володіння зброєю строго регулюється, і будь-хто, хто хоче володіти нею, повинен пройти жорсткий процес перевірки. Відтак інциденти зі стріляниною є дуже рідкісними. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Востаннє смертельний інцидент з поліцейськими в Японії стався у 1990 році в префектурі Окінава. Двоє правоохоронців у цивільному, які патрулювали вулиці під час війни банд, стали мішенню після того, як їх прийняли за гангстерів, пишуть kyodonews.net.

Нагадаємо, унаслідок стрілянини в початковій школі Белграда 3 травня загинули вісім дітей і охоронець. Через день біля столиці сталася ще одна масова стрілянина − чоловік із авто розстрілював людей в декількох населених пунктах. Щонайменше вісім осіб були вбиті і 13 поранені. Підозрювані в обох випадках − відповідно 13-річний хлопець і 20-річний чоловік − перебувають під вартою. Після цих подій міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку, а у країні розпочалися масштабні протести.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies