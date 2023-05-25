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Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні - будуть ППО і боєприпаси

Військова допомога країни скоро сягне 465 мільйонів євро.

Литва оголосила про новий пакет допомоги Україні - будуть ППО і боєприпаси
Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас на зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги.

Про це йдеться на сайті литовського Міноборони.

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За інформацією відомства, військова допомога Литви скоро досягне 465 мільйонів євро.

Анушаускас повідомив, що новий пакет складатиметься із засобів протиракетної оборони, а також боєприпасів, сухих пайків та іншої підтримки.

Також міністр висловив підтримку новому пакету санкцій ЄС проти Росії та наголосив на важливості навчання українських солдатів, зазначивши, що Литва значно збільшила масштаби цих навчань та кількість призначених на них інструкторів.

Військова підтримка Литви цього року, окрім навчання солдатів, складається з переданої військової техніки, лікування та реабілітації українських військових, а також внесків до міжнародних фондів.

"Наша підтримка України – це інвестиції у нашу стійкість, стримування та захист. Тільки перемога України допоможе відновити мир та стабільність у євроатлантичному просторі", - сказав Анушаускас, наголосивши, що Литва продовжуватиме бути послідовною та підтримуватиме Україну до перемоги.

Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні 16-й пакет військової допомоги на понад 100 млн євро. Він міститиме засоби ППО та боєприпаси загальною вартістю на 109 мільйонів євро.

Під час вступної промови на 12-й зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни-учасниці формату загалом виділили близько 65 млрд доларів військової допомоги Україні з метою посилення теперішніх бойових можливостей ЗСУ, а також на довгострокову перспективу.

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