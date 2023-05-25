Швеція дозволить українським пілотам попрактикуватися на своїх винищувачах Jas 39 Gripen

Українські пілоти матимуть можливість попрактикуватися у польотах на шведському винищувачі Jas 39 Gripen, повідомляє TV4 Nyheterna.

Також українці зможуть потренуватися на симуляторах.

Міністр оборони Швеції Пол Джонсон зазначив, що інформація про час, місце тренувань та осіб льотчиків буде засекречена. Також є рішення України та Швеції щодо проведення військових навчань, які можна розглядати перший крок до придбання Україною винищувачів.

"Ми виступили за Україну в цій війні і бачимо загрозу для Швеції, якщо Росія виграє цю війну", - зазначив Джонсон, коментуючи можливу критику РФ з приводу навчань українських пілотів.

Передавати свої винищувачі Україні Швеція не буде, оскільки вони необхідні для її власної національної оборони. Щоправда, раніше український міністр оборони Олексій Резніков висловлював бажання отримати Jas 39 Gripen.

Тим часом Пол Джонсон і міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін перебувають з офіційним візитом в Україні, щоб відвідати військові частини, які вже використовують шведську оборонну техніку.

Нагадаємо, на початку травня Олексій Резніков обговорив із міністром оборони Швеції зміцнення можливостей української армії.

Раніше повідомлялося, що Швеція передасть Україні вісім САУ Archer, а також танки Leopard 2 (ішлося про 10 танків).