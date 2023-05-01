Резніков обговорив із міністром оборони Швеції зміцнення можливостей української армії

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Полом Йонсоном.
Про це йдеться в дописі Резнікова у твітері.
Міністри обговорили подальші кроки щодо зміцнення можливостей української армії.
"З нетерпінням чекаємо плідної «Коаліції CV90»", - зауважив Резніков.
Нагадаємо, в лютому Пол Йонсон повідомив, що Швеція почне передавати нашій державі й навчати українських військових на понад 50 бойових машинах піхоти CV-90.
Згодом стало відомо, що Великобританія передасть Україні артилерію AS90 завдяки угоді зі Швецією.