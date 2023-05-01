Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
ГоловнаСуспільствоПодії

Резніков обговорив із міністром оборони Швеції зміцнення можливостей української армії

"З нетерпінням чекаємо плідної «Коаліції CV90»", - зазначив глава українського Міноборони.

Резніков обговорив із міністром оборони Швеції зміцнення можливостей української армії
Фото: Twitter/Oleksii Reznikov

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі шведським колегою Полом Йонсоном.

Про це йдеться в дописі Резнікова у твітері.

Підписуйтесь на наш Google News

Міністри обговорили подальші кроки щодо зміцнення можливостей української армії. 

"З нетерпінням чекаємо плідної «Коаліції CV90»", - зауважив Резніков.

Нагадаємо, в лютому Пол Йонсон повідомив, що Швеція почне передавати нашій державі й навчати українських військових на понад 50 бойових машинах піхоти CV-90.

Згодом стало відомо, що Великобританія передасть Україні артилерію AS90 завдяки угоді зі Швецією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies