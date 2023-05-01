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У разі досягнення домовленостей з РФ обмін “всіх на всіх” відбуватиметься поетапно

У Координаційному штабі відбулася зустріч з родинами військовополонених.

У разі досягнення домовленостей з РФ обмін “всіх на всіх” відбуватиметься поетапно
Обмін полоненими. Ілюстративне фото
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" у разі досягнення з РФ відповідної домовленості буде відбуватися поетапно, а не в один день.

Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що у штабі відбулася зустріч із родинами військовослужбовців 210-го окремого батальйону "Берлінго", участь у якій узяли також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Співробітниці МКЧХ нагадали, що офіційне підтвердження полону надходить від Міноборони РФ до центрального офісу організації в Женеві, а звідти – до Національного інформаційного бюро України.

Відвідини й анкетування Червоного Хреста в місцях утримання є не офіційним, а фактичним підтвердженням полону. У подальшому МХКЧ повідомляє рідним, що людина жива й перебуває у неволі.

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Нагадаємо, 26 квітня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося звільнити з російського полону 44 захисників.

 

 

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