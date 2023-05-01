У разі досягнення домовленостей з РФ обмін “всіх на всіх” відбуватиметься поетапно

Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх" у разі досягнення з РФ відповідної домовленості буде відбуватися поетапно, а не в один день.
Про це повідомляє у Telegram Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що у штабі відбулася зустріч із родинами військовослужбовців 210-го окремого батальйону "Берлінго", участь у якій узяли також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Співробітниці МКЧХ нагадали, що офіційне підтвердження полону надходить від Міноборони РФ до центрального офісу організації в Женеві, а звідти – до Національного інформаційного бюро України.
Відвідини й анкетування Червоного Хреста в місцях утримання є не офіційним, а фактичним підтвердженням полону. У подальшому МХКЧ повідомляє рідним, що людина жива й перебуває у неволі.
Нагадаємо, 26 квітня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося звільнити з російського полону 44 захисників.