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В Авдіївці з-під завалів не можуть дістати двох людей

Для розбирання завалів потрібна спецтехніка.

В Авдіївці з-під завалів не можуть дістати двох людей
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

В Авдіївці Донецької області з-під завалів зруйнованих російськими окупантами будинків не можуть дістати людей. 

Про це повідомив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Громадське.

За його словами, у п'ятницю, 28 квітня, під завалами опинилася 81-річна жінка. Тоді російські війська влучили у п'ятиповерховий будинок, а жінка була в підвалі.

«Учора після авіаракетного удару під завали потрапив чоловік 1962 року народження. Це наш комунальник, електрик. Ознак життя що у першому, що в другому випадку, на жаль, немає», — сказав Барабаш.

Він розповів, що вчора під час розбирання завалів знайшли телефон і куртку. Проте без спеціальної техніки неможливо продовжити роботу.

«У суботу, 29 квітня, пропрацьовували з ДСНС та очільником області варіант. ДСНС виїхала, але не доїжджаючи до Авдіївки потрапила під обстріл і повернулася. Заїхати неможливо», — сказав очільник міської адміністрації.

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Напередодні, 30 квітня, Авдіївка сім разів опинялася під обстрілами: є влучання в житловий сектор і на територію Авдіївського коксохімічного заводу.

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