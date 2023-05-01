Деякі деталі для західної військової техніки виготовляють українські підприємства, – Резніков

Підприємства знаходяться у містах, розташованих відносно недалеко від лінії фронту.

Запчастини для західних зразків військової техніки виготовляються і на українському ринку. Деякі з них є кращими за оригінал.

Про це повідомив в ефірі телемарафону міністр оборони України Олексій Резніков.

"У нас є три лінії обслуговування і ремонту (техніки, – ред.). Дрібний простий ремонт поточний прямо на полі бою, де наші екіпажі навчені знають як це зробити. Наша задача – забезпечити їх запчастинами. Деякі запчастини ми вже навіть виготовляємо на українському ринку для західної техніки, наші підприємства, і не тільки державні, а й приватні, фантастично навчилися робити деякі речі", – розповів міністр.

Він додав, що особисто тримав у ріках одну з деталей для американської САУ М109, яку виготовили українські промисловці, і вона була кращою ніж оригінал.

"Друга лінія ремонту – більш складний, але який можливо робити на українських підприємствах не зовсім далеко від лінії фронту в тих містах, де є індустріальні можливості", – зазначив Резніков.

Наразі українські техніки навчилися робити ремонт і середнього рівня складності. Але він зауважив, що для цього теж потрібні запчастини, креслення, постійно ведуться перемовини про дозволи, ліцензії тощо.

Третя лінія – складний ремонт. У цьому випадку, за словами Резнікова, деталі відправляються за кордон. Ремонт здійснюється у хабах, які побудовані у країнах-партнерах.

"Наприклад, по Leopard ми підписали меморандум на останньому "Рамштайні" разом з міністром оборони Німеччини і міністром оборони Польщі", – розповів міністр.

Мова йде про створення хабу в Польщі для ремонту танків Leopard 2.

Нагадаємо, у травні у польському місті Гливиці (Gliwice) запрацює сервісний центр для ремонту наданих Україні танків Leopard 2.