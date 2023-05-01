Троє мирних жителів були травмовані у Бахмуті.

За минулу добу, 30 квітня, російська армія обстріляла дев’ять населених пунктів Донецької області. Ворог вів вогонь з авіації, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, артилерії.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Згідно з повідомленням, під обстрілами перебували міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, села Ласточкине, Времівка, Григорівка, Новоукраїнка, Карлівка.

“Зруйновані та пошкоджені 18 цивільних об‘єктів – житлові будинки, цивільні автомобілі, автопричепи, гараж, господарча споруда, розважальний заклад”, – йдеться у повідомленні.

Три ракети С-300 росіяни спрямували на Костянтинівку, пошкоджено будівлю розважального центру і цивільний транспорт. Інформація щодо постраждалих цивільних громадян не надходила.

З артилерії російські військові тричі обстріляли Бахмут, поранено трьох мешканців. Пошкоджень зазнали багатоквартирний будинок, приватна оселя, гараж і господарча споруда. Авдіївка витримала сім ворожих ударів. Інформації щодо жертв не надходило.

Нагадаємо, у неділю 30 квітня і вночі 1 травня окупанти обстріляли 10 областей України.