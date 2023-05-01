За підсумками відбору буде сформовано національну збірну, яка представлятиме Україну в Дюссельдорфі восени.

Фото: Іван Станіславський

29-30 квітня у Львові відбулися національні відбіркові змагання ветеранів - "Ігри Нескорених".

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Фото: Іван Станіславський

"Ігри Нескорених" (Invictus Games), – це засновані у 2014 році в Великобританії міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення чи були травмовані виконуючи свої обов’язки.

Фото: Іван Станіславський

Вперше українські спортсмени взяли участь в Іграх у 2017 році. Минулого року, після тріумфального виступу, українські воїни привезли з Гааги 16 медалей. У вересні 2023 року національна збірна вчетверте представлятиме Україну на Invictus Games.

Упродовж двох днів всеукраїнських ігор 223 учасники з 24 областей країни виборювали першість у 9 видах спорту. В перший день на стадіоні СКІФ проходили змагання з паверліфтинг, легкої атлетики, та веслування на тренажерах. В критій арені у Винниках боролися команди з баскетболу на візках.

На старті другого дня проспектом Чорновола відбувся велопробіг на дистанцію 2,1 кілометра. Це єдина частина "Ігор Нескорених" яка проходила публічно. З міркувань безпеки програма змагань була закрита та не анонсувалася. Також 30 квітня у рамках відбору з’ясовували хто сильніший, команди з сидячого волейболу, гравці в настільний теніс та стрілки з лука. Завершальною дисципліною "Ігор Нескорених" стали змагання з плавання. Чоловіки та жінки виборювали першість на кількох дистанціях у вільному стилі на спині та брасом.

За інформацією організаторів, понад половина учасників беруть участь у подібних змаганнях вперше. Новачки не знають в якій з дисциплін можуть проявити себе найкраще і можуть відбиратися одразу в декількох. Спортсмен з Рівного Олександр Будько змагався одразу в п’ятьох видах спорту.

За підсумками цього відбору буде сформовано національну збірну України з 24 учасників, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях у Дюссельдорфі восени цього року.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський