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Через аварію на лівому березі Києва понижено тиск водопостачання

Орієнтовно ремонтні роботи будуть завершені протягом доби.

Через аварію на лівому березі Києва понижено тиск водопостачання

Через пошкодження електричного обладнання насосної станції понижено тиск у водопровідній мережі на лівому березі Києва.

Про це повідомила пресслужба "Київводоканалу".

"Увага! Понижено тиск водопостачання на лівому березі столиці! Сталось пошкодження електричного обладнання на одній з каналізаційних насосних станцій Київводоканалу, стоки було переведено на іншу станцію. Ця ситуація зумовила пониження тиску у водопровідній мережі лівобережної частини міста", – йдеться в повідомленні.

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Фахівці з підрядною організацією вже працюють над ліквідацією пошкодження.

Орієнтовно роботи будуть завершені протягом доби.

Нагадаємо, 28 квітня в Києві внаслідок атаки росіян було пошкоджено уламками ракети дорожне покриття та лінія електромереж у Оболонському районі.

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