Через аварію на лівому березі Києва понижено тиск водопостачання

Через пошкодження електричного обладнання насосної станції понижено тиск у водопровідній мережі на лівому березі Києва.

Про це повідомила пресслужба "Київводоканалу".

"Увага! Понижено тиск водопостачання на лівому березі столиці! Сталось пошкодження електричного обладнання на одній з каналізаційних насосних станцій Київводоканалу, стоки було переведено на іншу станцію. Ця ситуація зумовила пониження тиску у водопровідній мережі лівобережної частини міста", – йдеться в повідомленні.

Фахівці з підрядною організацією вже працюють над ліквідацією пошкодження.

Орієнтовно роботи будуть завершені протягом доби.

Нагадаємо, 28 квітня в Києві внаслідок атаки росіян було пошкоджено уламками ракети дорожне покриття та лінія електромереж у Оболонському районі.