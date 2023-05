Тривалість війни. Про інші засоби

Війна – продовження політики іншими засобами.

Генерал Карл фон Клаузевіц, "Про війну"

Багато розмов точиться про затягування війни і про те, кому це вигідно.

Британський генерал Р. Сміт визначив війну як «колективне вбивство заради колективної мети» і радив фокусуватися на політичних, стратегічних, територіальних і тактичних аспектах (“The Utility of Force: The Art of war in the modern world”).

Спробуймо подивитися на ситуацію крізь цю призму та розібратися.