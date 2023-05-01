Російські окупанти обстріляли чотири громади Сумщини

Крім того, мешканець Сумщини підірвався на міні на тракторі.

Протягом дня 1 травня росіяни обстріляли населені пункти Білопільської, Юнаківської, Шалигинської та Середино-Будської громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього за день росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних громад, було зафіксовано 139 вибухів.

Зокрема, по території Білопільської громади росіяни випустили 40 мін з мінометів та зробили 75 пострілів з АГС. Також по громаді зробили 5 пострілів зі ствольної артилерії.

На Шалигинську громад росіяни скинули 8 мін та обстріляли з АГС.

Також з мінометів окупанти обстріляли Юнаківську та Середино-Будську громади.

Крім того, сьогодні в Середино-Будській громаді під час роботи в полі на міні підірвався трактор. Тракторист заїхав на поле, проігнорувавши таблички “Міни”.

У результаті тракторист отримав поранення рук та ніг, його шпиталізували.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська влучили в освітній заклад у Чернігівській області. Внаслідок обстрілу загинула дитина.