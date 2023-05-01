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Кримчани надають Меджлісу координати феодосійської нафтобази, - Чийгоз

Координати стали надсилати після вибухів на нафтобазі у Севастополі.

Кримчани надають Меджлісу координати феодосійської нафтобази, - Чийгоз
Фото: Сергей Нужненко

Мешканці тимчасово окупованого РФ Криму після вибухів на нафтобазі у Севастополі надсилають представникам Меджлісу кримськотатарського народу координати феодосійської нафтобази. Пальне з неї використовує російська окупаційна армія.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз.

“Уявляєте, на знак підтримки таких дій нам надсилають координати феодосійської бази, де зберігається пальне для російської окупаційної армії. Наші громадяни в Криму все більш впевнені, що визволення буде дуже швидким”, - розповів Чийгоз.

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Він додав, що росіяни тікають з Криму “дуже швидко, як грабіжники”. 

За даними Чийгоза, наразі в Криму росіян менше мільйона.

“Логістика там – уже проблема, тому що є великі черги на мосту”, - зазначив нардеп.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Росією Севастополі вночі 29 квітня спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі. Внаслідок вибуху було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн.

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