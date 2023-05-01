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Для українських вступників за кордоном розширили перелік країн і міст, де можна скласти НМТ

З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами.

Для українських вступників за кордоном розширили перелік країн і міст, де можна скласти НМТ
Фото: huffingtonpost.com

Для українських вступників, які перебувають за кордоном, розширили перелік країн і міст, де можна скласти національний мультипредметний тест (НМТ). 

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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У перелік додали Мерш (Люксембург), Майнц (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина).

"До 7 травня у персональному кабінеті можна змінити локацію для участі в НМТ на більш зручну. Однак існує обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання. Тож варто не зволікати з вибором і реєструватися, доки є місця", - зазначили в Мінреінтеграції.

За інформацією відомства, тестування за кордоном буде відбуватися так само як і в Україні – у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах. "З учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, навчені українськими експертами", - додали в МінТОТ.

За інформацією Українського центру оцінювання якості освіти, екзаменаційні центри діють у 31 державі.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала звільнення учнів 11 класів від складання державної підсумкової атестації (ДПА) у 2023 році, натомість запровадили національний мультипредметний тест (НМТ).

Нещодавно демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту з історії України став доступним для українських вступників.

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