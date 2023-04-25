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Впроваджують російські освітні програми у школах Маріуполя: СБУ викрила 11 вчителів-колаборантів

Серед них – очільники захоплених українських шкіл та відділів освіти.

Впроваджують російські освітні програми у школах Маріуполя: СБУ викрила 11 вчителів-колаборантів
Ілюстративне фото
Фото: slovoidilo

Служба безпеки системно викриває колаборантів, що допомагають агресору запроваджувати російські програми “освіти” в тимчасово окупованих районах України.

У результаті комплексних заходів ще 11 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з окупантами, повідомляє у Telegram СБУ. 

Так, на Донеччині ідентифіковано “директорку” одного із середніх навчальних закладів Новоазовського району. Вона закликала випускників вступати до російських вишів і в подальшому “присвятити себе” праці на користь країни-агресора.

Крім цього, у Маріуполі викрито колишню вчительку, яка після захоплення міста підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу у поширенні кремлівського режиму. За це її призначили “заступником директора” школи № 26. Одним з перших її рішень на “посаді” – знищення всіх українських підручників, що були у бібліотеці освітньої установи.

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Також задокументовано злочинну діяльність очільниці створеного агресором “відділу освіти Маріуполя”. За даними слідства, вона приймала “звіти” від керівників місцевих навчальних закладів щодо організації освітнього процесу за російськими “стандартами”.

Наразі цим та іншим фігурантам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Стосовно чотирьох з них – слідчі Служби безпеки завершили досудове розслідування і планують направити обвинувальні вироки до суду.

За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, 14 педагогів-колаборантів отримали підозри у добровільній співпраці з російськими окупантами.

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