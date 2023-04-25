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У боях біля Авдіївки загинув радіоведучий Суспільного Дмитро Сірик

Дмитру було 36 років.

Захищаючи рідну землю від російських загарбників загинув радіоведучий Суспільного, стрілець-снайпер Дмитро Сірик. Воїна родом із Сєвєродонецька поховають у Переяславі.

Про це повідомив у Facebook міський голова Переяслава Вячеслав Саулко.

20 квітня 2023 року в районі міста Авдіївка Донецької області під час ворожого артилерійського обстрілу загинув стрілець-снайпер механізованого батальйону Дмитро Сірик.

Фото: Суспільне Донбас

Він народився у 1986 році. Жив у місті Сєвєродонецьк Луганської області. На початку повномасштабного вторгнення разом з родиною виїхав на Івано-Франківщину і був мобілізований Івано-Франківським міським ТЦК та СП. Згодом батьки та дружина захисника перебралися до Переяслава.

Дмитро понад 15 років працював на радіо, був діджеєм, музичним редактором, радіоведучим, зокрема, і на радіо "Пульс". У радіоефірі слухачі знали Дмитра під псевдонімом Іван Лопата.

Рідні прийняли рішення поховати загиблого героя у Переяславі. Інформація про дату та місце прощання з захисником буде відома згодом.

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