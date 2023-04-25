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На Львівщині знайшли нелегальний склад гуманітарної допомоги

На ньому виявили харчові продукти, дитячі товари, постільну білизну, ковдри, засоби гігієни, побутову хімію та одяг.

На Львівщині знайшли нелегальний склад гуманітарної допомоги

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області виявили складські приміщення, площею 1600 кв. м, заповнені товарами гуманітарної допомоги невстановленого походження.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

На складі виявили харчові продукти, дитячі товари, постільну білизну, ковдри, засоби гігієни, побутову хімію, одяг – всього близько тисячі піддонів.

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"Українці вдячні міжнародним партнерам за підтримку. І одне із завдань Бюро економічної безпеки забезпечити щоб і фінансова, і гуманітарна допомога від країн-партнерів витрачалася і рухалася за призначенням – туди, де потрібна найбільше", – наголосив в.о. керівника Територіального управління БЕБ у Львівській області Валерій Тацієнко.

Нагадаємо, на початку квітня ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ.

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