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Посадовиця податкової служби Львівщини вимагала хабар за розблокування накладних

НАБУ і САП зафіксували три випадки отримання коштів.

Посадовиця податкової служби Львівщини вимагала хабар за розблокування накладних
Фото: nabu.gov.ua

Начальниця відділу головного управління Державної податкової служби у Львівській області отримала підозру у вимаганні хабара за розблокування податкових накладних - йдеться про 200 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Національного антикорупційного бюро.

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Як пояснили в НАБУ, торік у жовтні набув чинності оновлений порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. Відповідно до документа, якщо платник податків відповідає хоча б одному з передбачених постановою критеріїв ризиковості (наприклад, є невідповідність поданих даних видам його економічної діяльності відповідно до КВЕДів, кодам товарів чи послуг, що ввозяться на митну територію України тощо), то податкову накладну не реєструють. "Це фактично призупиняє розрахунки між контрагентами або унеможливлює відшкодування ПДВ, знищує репутацію компанії та вимиває обігові кошти підприємства, оскільки суб’єкт господарювання не може скористатися своїм правом на податковий кредит", - зазначили в НАБУ.

Працівниця податкової вирішила на цьому заробити. Упродовж лютого-квітня цього року вона вимагала від суб’єктів господарської діяльності хабар за розблокування податкових накладних. Вартість своїх "послуг" зловмисниця оцінила у 1,5% від їхньої суми.

НАБУ і САП зафіксували три випадки отримання коштів – загалом на суму близько 200 тис. грн. Детективи і прокурори встановлюють інших можливих учасників злочину.

Нагадаємо, раніше кіберфахівці СБУ припинили розкрадання активів українських компаній, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. До оборудки причетні посадовці Державної податкової служби. Через їхні злочинні дії українські підприємці втратили понад 150 млн у гривневому еквіваленті.

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