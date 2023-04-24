Укрзалізниця відновлює регулярні рейси з Покровська Донецької області

З 28 квітня "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабної війни відкриває продаж квитків на регулярні рейси з міста Покровськ Донецької області.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
До цього з міста можна було виїхати лише на евакуаційних потягах та на приміських до Дніпра.
З 28 квітня розпочнуть курсувати безпересадкові групи вагонів у складі рейсів:
- 86/234-233/85 Львів - Покровськ - Львів
Відправлення зі Львова щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00. Зворотний рейс о 14:15 із прибуттям о 12:44.
- 80/234-233/79 Київ - Покровськ - Київ
Відправлення зі столиці щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00. У зворотному напрямку потяг вирушить о 14:15 і прибуде о 05:54.
Нагадаємо, що з понеділка, 24 квітня, розпочав курсування новий безпересадковий вагон з Відня до Чопу.