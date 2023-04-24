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У МЗС Китаю відповіли, чи КНР визнає Україну як суверенну державу

"Позиція Китаю в цьому питанні є об'єктивною та справедливою".

У МЗС Китаю відповіли, чи КНР визнає Україну як суверенну державу
Речниця китайського МЗС Мао Нін
Фото: EPA/UPG

Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН.

Про це заявила речниця китайського МЗС Мао Нін, пише Reuters.

Відповідаючи на питання про те, чи визнає Китай Україну як суверенну державу, Мао зазначила, що позиція Китаю в цьому питанні є об'єктивною та справедливою.

“Радянський Союз був федеративною державою, і загалом мав статус суб’єкта міжнародного права, тому протилежно після розпаду Радянського Союзу різні республіки мають статус суверенних держав”, − сказала речниця.

І тільки суверенні держави можуть стати офіційними членами ООН, додала вона.

“Згадана вами країна є повноправним членом ООН”, − підкреслила Мао.

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Нагадаємо, Мао заявила також, що Китай “поважає” незалежність держав колишнього Радянського Союзу і що його позиція “незмінна”.

Минулого тижня посол КНР у Франції Лу Шає сказав в інтерв'ю, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві. Ця заява викликала хвилю гнівної критики у Європі, зокрема Естонії, Латвії та Литви.

Посол України у Франції Вадим Омельченко прокоментував, що такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".

Майже 80 законодавців з усієї Європи надіслали відкритого листа міністерці закордонних справ Франції Катрін Колонні з проханням оголосити посла Китаю Лу Шає персоною нон грата. Вони заявляють, що його заяви порушують міжнародне право і повинні розглядатися як загроза безпеці європейських країн-партнерів Франції.

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав висловлювання Лу неприйнятними.

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