Боррель назвав неприйнятними слова посла КНР про суверенітет ексрадянських країн

"Євросоюз може лише припустити, що ці заяви не відображають офіційної політики Китаю".

Висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шає, які ставлять під сумнів суверенітет країн, що стали незалежними із розпадом Радянського Союзу 1991 року, є неприйнятними.

Про це заявив Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він додав, що Євросоюз може лише припустити, що ці заяви не відображають офіційної політики Китаю.

Unacceptable remarks of the Chinese Ambassador to France questioning the sovereignty of the countries which became independent with the end of the Soviet Union in 1991.



The EU can only suppose these declarations do not represent China’s official policy. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 23, 2023

Нагадаємо, 21 квітня Лу Шає заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві, а Крим "спочатку був російським".

На ці слова відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко, зазначивши, що такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".

Латвія, Литва та Естонія зі свого боку викликали до міністерств закордонних справ представників Китаю у Ризі, Вільнюсі та Таллінні.

Окрім того, майже 80 законодавців з усієї Європи надіслали відкритого листа міністерці закордонних справ Франції Катрін Колонні з проханням оголосити посла Китаю Лу Шає персоною нон грата. Вони заявляють, що його заяви порушують міжнародне право і повинні розглядатися як загроза безпеці європейських країн-партнерів Франції.