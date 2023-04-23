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Боррель назвав неприйнятними слова посла КНР про суверенітет ексрадянських країн

"Євросоюз може лише припустити, що ці заяви не відображають офіційної політики Китаю".

Боррель назвав неприйнятними слова посла КНР про суверенітет ексрадянських країн
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Висловлювання посла Китаю у Франції Лу Шає, які ставлять під сумнів суверенітет країн, що стали незалежними із розпадом Радянського Союзу 1991 року, є неприйнятними.

Про це заявив Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Він додав, що Євросоюз може лише припустити, що ці заяви не відображають офіційної політики Китаю.

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Нагадаємо, 21 квітня Лу Шає заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві, а Крим "спочатку був російським".

На ці слова відреагував посол України у Франції Вадим Омельченко, зазначивши, що такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН".

Латвія, Литва та Естонія зі свого боку викликали до міністерств закордонних справ представників Китаю у Ризі, Вільнюсі та Таллінні.

Окрім того, майже 80 законодавців з усієї Європи надіслали відкритого листа міністерці закордонних справ Франції Катрін Колонні з проханням оголосити посла Китаю Лу Шає персоною нон грата. Вони заявляють, що його заяви порушують міжнародне право і повинні розглядатися як загроза безпеці європейських країн-партнерів Франції.

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