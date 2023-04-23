Росіяни обстріляли з мінометів дві громади Сумщини

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Протягом дня росіяни обстріляли дві прикордонні громади Сумської області – Хотінську та Білопільську.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Загалом зафіксовано 11 прильотів з мінометів.

По Білопільській громаді ворог здійснив мінометний обстріл – 5 прильотів. По Хотінській громаді росіяни били з мінометів – 6 прильотів.

В усіх випадках жертв і постраждалих не було.

Нагадаємо, вчора російські військові обстріляли 5 прикордонних громад Сумщини – Есманську, Білопільську, Юнаківську, Миропільську та Новослобідську. Усього зафіксовано 64 влучання з мінометів та артилерії.