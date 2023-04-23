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За добу окупанти на Донеччині знищили та пошкодили 53 цивільних об’єкти

Російські війська застосували авіабомби ФАБ-500, ЗРК С-300, РСЗВ «Град» і «Ураган».

За добу окупанти на Донеччині знищили та пошкодили 53 цивільних об’єкти
Фото: Нацполіція

Донецька область витримала 18 російських атак за добу.

Про це повідомляє Національна поліція.

Поліцейські задокументували понад пів сотні руйнувань, завданих окупантами. Російські війська застосували авіабомби «ФАБ-500», ЗРК «С-300», РСЗВ «Град» і «Ураган», артилерію.

Знищено та пошкоджено 53 цивільних об’єкти – 43 житлових будинки, соціальну інфраструктуру, 8 цивільних автомобілів. Чотири ракети С-300 росіяни спрямували на Костянтинівку. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, об’єкти соціальної інфраструктури, 7 автомобілів. За попередніми даними, цивільне населення не постраждало.

Окупаційні війська продовжують стирати з лиця землі Бахмут. Росіяни пошкодили 20 приватних осель, поранили цивільну особу. Ще 15 приватних будинків зазнали руйнувань у Нью-Йорку.

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Нагадаємо, що 22 квітня російські окупанти шість разів завдали авіаційних ударів по Вугледару.

Також російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області в ніч на 23 квітня.

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