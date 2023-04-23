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Російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області в ніч на 23 квітня.

Про це очільник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook.

"Вночі місто знову було обстріляне. С-300. Мікрорайон Лісний, район кар'єру. Пошкоджено декілька приватних будинків", - написав він.

Уточнюється, що жертв немає.

Влада просить у великодні дні утриматися від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей.

Нагадаємо, що російські окупанти 21 квітня вбили одного мешканця Донеччини.