Російські війська обстріляли Слов’янськ Донецької області в ніч на 23 квітня.
Про це очільник Слов'янської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook.
"Вночі місто знову було обстріляне. С-300. Мікрорайон Лісний, район кар'єру. Пошкоджено декілька приватних будинків", - написав він.
Уточнюється, що жертв немає.
Влада просить у великодні дні утриматися від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей.
Нагадаємо, що російські окупанти 21 квітня вбили одного мешканця Донеччини.