За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 186 420 військових.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 186 420 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 186420 (+690) осіб ліквідовано;

танків - 3675 (+3);

бойових броньованих машин - 7131 (+1);

артилерійських систем - 2837 (+5);

РСЗВ - 539 (+0);

засоби ППО - 289 (+0);

літаків - 308 (+0);

гелікоптерів - 294 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2402 (+4);

крилаті ракети - 911 (+0);

кораблі / катери - 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 5730 (+12);

спеціальна техніка - 339 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, наразі основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.