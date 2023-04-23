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За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні близько 186 420 військових.

За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
Фото: ГУР МОУ

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 186 420 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 186420 (+690) осіб ліквідовано;
  • танків - 3675 (+3);
  • бойових броньованих машин - 7131 (+1);
  • артилерійських систем - 2837 (+5);
  • РСЗВ - 539 (+0);
  • засоби ППО - 289 (+0);
  • літаків - 308 (+0);
  • гелікоптерів - 294 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2402 (+4);
  • крилаті ракети - 911 (+0);
  • кораблі / катери - 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5730 (+12);
  • спеціальна техніка - 339 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, наразі основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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