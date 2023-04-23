За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 690 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 186 420 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 186420 (+690) осіб ліквідовано;
- танків - 3675 (+3);
- бойових броньованих машин - 7131 (+1);
- артилерійських систем - 2837 (+5);
- РСЗВ - 539 (+0);
- засоби ППО - 289 (+0);
- літаків - 308 (+0);
- гелікоптерів - 294 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2402 (+4);
- крилаті ракети - 911 (+0);
- кораблі / катери - 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5730 (+12);
- спеціальна техніка - 339 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, наразі основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито 58 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.