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Зеленський: почалася глобальна обмежувальна робота щодо атомної галузі РФ

Ця галузь генерує кошти для бюджету країни-агресора.

Зеленський: почалася глобальна обмежувальна робота щодо атомної галузі РФ
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Для України дуже важливо, що почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі. Адже це саме той сегмент, який генерує кошти для бюджету агресора та ставить в залежність інші держави.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

“Важливо, що почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі. Ця галузь не лише генерує кошти для бюджету агресора, а й допомагає ставити в залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито “енергетичні” атомні проєкти. Будь-яка енергетика для Кремля – це зброя. Атомна енергетика для них – це також зброя”, – зазначив глава держави.

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Зеленський нагадав, що росіяни використовують Запорізьку атомну станцію як зброю для шантажу світу, а тому “добре, що Британія, Америка, Франція, Японія, Канада утворили альянс, який має прибрати з глобального ринку атомну галузь держави-терориста”.

“Наступний тиждень у відносинах із партнерами готуємо не менш результативним, ніж цей. Кожен такий результат для України – це врятовані життя наших людей. Це здатність наших воїнів захищати життя, відбивати російські штурми й готувати українські активні дії”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, Євросоюз готується до впровадження одинадцятого пакета санкцій проти Росії. Очікується, що у новому пакеті санкцій не буде обмежень на атомну енергетику.

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