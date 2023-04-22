Зеленський: почалася глобальна обмежувальна робота щодо атомної галузі РФ

Для України дуже важливо, що почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі. Адже це саме той сегмент, який генерує кошти для бюджету агресора та ставить в залежність інші держави.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

“Важливо, що почалася глобальна обмежувальна робота щодо російської атомної галузі. Ця галузь не лише генерує кошти для бюджету агресора, а й допомагає ставити в залежність інші держави, на території яких реалізуються нібито “енергетичні” атомні проєкти. Будь-яка енергетика для Кремля – це зброя. Атомна енергетика для них – це також зброя”, – зазначив глава держави.

Зеленський нагадав, що росіяни використовують Запорізьку атомну станцію як зброю для шантажу світу, а тому “добре, що Британія, Америка, Франція, Японія, Канада утворили альянс, який має прибрати з глобального ринку атомну галузь держави-терориста”.

“Наступний тиждень у відносинах із партнерами готуємо не менш результативним, ніж цей. Кожен такий результат для України – це врятовані життя наших людей. Це здатність наших воїнів захищати життя, відбивати російські штурми й готувати українські активні дії”, – додав Зеленський.

Нагадаємо, Євросоюз готується до впровадження одинадцятого пакета санкцій проти Росії. Очікується, що у новому пакеті санкцій не буде обмежень на атомну енергетику.