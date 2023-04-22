Японія надасть Україні через Світовий банк 471 млн доларів допомоги на відбудову країни

Цей внесок є частиною зобов’язань країни в розмірі 5,5 млрд доларів.

Японія надасть Україні 471 млн доларів допомоги через Світовий банк.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

“Уряд Японії оголосив про внесок у розмірі 471 млн доларів до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) на підтримку надання допомоги Україні”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей внесок є частиною зобов’язань в розмірі 5,5 млрд доларів, які Японія взяла в лютому, щоб допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури та підтримати народ України у відбудові.

URTF - це багатосторонній донорський фонд, що підтримує екстрені операції Світового банку в Україні у ключових галузях, зокрема транспорт, охорона здоров'я та енергетика.

Цей грантовий внесок більш ніж подвоює кошти URTF. Тепер загальна сума грантових ресурсів на невідкладні роботи з ремонту енергетичної інфраструктури, доріг, мостів, житла, шкіл та лікарень, становить понад 850 мільйонів доларів США.

Зараз URTF підтримує Проект з відновлення енергетичних ресурсів та підготовки до зими, Проект «Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі» (RELINC) та Проект «Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя» (HEAL).

За оцінками банку, в 2023 році Україна зіткнеться з дефіцитом фінансування в розмірі 11 млрд доларів для покриття критичних економічних та капітальних видатків.

URTF був створений у грудні 2022 року. Фонд допомагає Україні у плануванні та реалізації її програми відновлення, стійкої відбудови та реформування. Використовуючи рамковий підхід, URTF гарантує, що українська влада зможе ефективно і масштабно використовувати численні джерела фінансування.

Стратегічне керівництво діяльністю URTF здійснює Рада партнерства. Її співголовами є Група Світового банку та Уряд України, до складу Ради входять партнери з розвитку. Учасниками URTF є Австрія, Канада, Ісландія, Японія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Швейцарія. Команда управління програмою відповідає за щоденне управління коштами учасників URTF.

Нагадаємо, Японія надасть 23 млн доларів для покриття воєнних ризиків при інвестиціях в Україну.