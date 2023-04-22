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Генштаб заявив про посилення ворогом психологічного та фізичного тиску на українських працівників ЗАЕС

Це пов’язано з критичною нестачею на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів.

Генштаб заявив про посилення ворогом психологічного та фізичного тиску на українських працівників ЗАЕС
Ілюстративне фото: представник “Росатому” Ренат Корчма та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі на ЗАЕС, 29 березня 2023
Фото: EPA/UPG

Ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників Запорізької АЕС

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

“У той же час, через критичну нестачу на Запорізькій АЕС кваліфікованих працівників, які готові працювати на окупантів, ворог посилив психологічний та фізичний тиск на українських працівників ЗАЕС”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що, використовуючи залякування, погрози, шантаж та тортури, ворог продовжує примушувати останніх до отримання російського громадянства та підписання трудових договорів з російською державною корпорацією “Росатом”.

Нагадаємо, на цьому тижні міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що ситуація на ЗАЕС погіршується. Персонал станції вже другий рік перебуває під тиском окупантів.

Раніше СБУ повідомила про підозру “директору” ЗАЕС, який від’єднав електростанцію від енергосистеми України. “Посадовець” організовував роботу атомного об’єкта в інтересах Росії.

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