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У МВС показали, як бійці "Азова" тренують штурм будівель

Окрема увага приділялась "зачистці" приміщень.

У МВС показали, як бійці "Азова" тренують штурм будівель
Фото: МВС

У Міністерстві внутрішніх справ показали, як бійці полку Національної гвардії “Азов” відпрацювали десантування з бронетехніки, штурм окопів та будівель в ситуації ближнього бою.

Про це МВС повідомляє у Facebook.

“Під час занять військові пройшли бойове злагодження з використанням бронемашин International MaxxPro. Окрема увага приділялась "зачистці" приміщень, що вважається одним з найскладніших завдань і поєднує елементи поліцейської тактики з військовою”, - ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що у складі «Гвардії наступу» формується ще одна бригада, вона називатиметься «Хартія».

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