У Міністерстві внутрішніх справ показали, як бійці полку Національної гвардії “Азов” відпрацювали десантування з бронетехніки, штурм окопів та будівель в ситуації ближнього бою.

Про це МВС повідомляє у Facebook.

“Під час занять військові пройшли бойове злагодження з використанням бронемашин International MaxxPro. Окрема увага приділялась "зачистці" приміщень, що вважається одним з найскладніших завдань і поєднує елементи поліцейської тактики з військовою”, - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у складі «Гвардії наступу» формується ще одна бригада, вона називатиметься «Хартія».