Україна просить у G7 техніку для розмінування

Україна потребує міжнародної допомоги в розмінуванні територій, в тому числі земель сільськогосподарського призначення.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Під час онлайн-виступу на засіданні міністрів сільського господарства країн G7 Сольський заявив, що в Україні зараз 470 тис. га земель сільськогосподарського призначення заміновано. Наразі обстежено лише 17,5 % замінованих територій, з них 57 тис. га - сільськогосподарського призначення.

"Процес розмінування звільнених територій не припиняється. Але цей процес складний і розтягнеться на десятиліття. На сьогоднішній день в Україні розмінування проводять більше 2600 саперів з державних і приватних структур. З такою потужністю нам знадобиться більше 20 років, щоб очистити лише землі сільськогосподарського призначення", - сказав міністр.

Він заявив, що Україна для пришвидшення розмінування гостро потребує спеціальної техніки, зазначивши, що сапер вручну очищає 15-20 кв. м на добу, а техніка для розмінування - 6 кв. км. І при цьому зберігається максимальна безпечність для саперів.

"Ми маємо нагальну потребу в технічному обладнанні для розмінування. Ми точно розуміємо, яка це техніка і скільки її потрібно. І тут ми сподіваємось на вашу допомогу", - звернувся Сольський.

Нагадаємо, що у Кривому Розі створили машину розмінування на основі гусеничного екскаватора.

Раніше повідомлялося, що війна зробила непридатними для використання 5 млн гектарів земель в Україні.