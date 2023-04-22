Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
Маневровість і мобільність. Французькі АМХ-10 для українських морпіхів
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
​На війні загинув екснардеп із Тернопільщини Олег Барна (оновлення)
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Михайло Забродський: «Бойові – це гроші, які доплачують саме за участь у бойових діях, а не за кабінетну роботу в тилу»
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Експосол Олександр Міщенко вирішив піти з дипломатичної служби, оскільки за 4 місяці йому не знайшлося посади в МЗС
Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, – Мінкультури
Охорона УПЦ МП використовувала старовинні двері у Лаврі як мішень, – Мінкультури
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
На Вінниччині вночі ворожий дрон влучив у об'єкт критичної інфраструктури
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
«Це був наче конвеєр». 40 днів роботи у блокадному Маріуполі лікарні №4, що була розташована неподалік Азовсталі
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни зменшили тиск на Вугледар, - Сили оборони

Окупанти за минулу добу 24 рази штурмували позиції ЗСУ в районі Мар'їнки та Авдіївки.

Росіяни зменшили тиск на Вугледар, - Сили оборони
Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська зменшили тиск на Вугледар, проте напрямок Авдіївка-Мар'їнка залишається дуже важким.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Обстріли не припиняються цілодобово. Завдяки нашим воїнам жодна з атак ворога не увінчалася успіхом", — наголосив Дмитрашківський.

За його словами, окупанти за минулу добу 24 рази штурмували позиції Збройних сил України в районі Мар'їнки та Авдіївки.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що російське командування перекинуло до Мар’їнки Донецької області так звані штурмові підрозділи замість двох десантних частин, які вивели на ротацію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies