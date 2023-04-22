Росіяни зменшили тиск на Вугледар, - Сили оборони

Окупанти за минулу добу 24 рази штурмували позиції ЗСУ в районі Мар'їнки та Авдіївки.

Російські окупаційні війська зменшили тиск на Вугледар, проте напрямок Авдіївка-Мар'їнка залишається дуже важким.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

"Обстріли не припиняються цілодобово. Завдяки нашим воїнам жодна з атак ворога не увінчалася успіхом", — наголосив Дмитрашківський.

За його словами, окупанти за минулу добу 24 рази штурмували позиції Збройних сил України в районі Мар'їнки та Авдіївки.

Нагадаємо, що російське командування перекинуло до Мар’їнки Донецької області так звані штурмові підрозділи замість двох десантних частин, які вивели на ротацію.