Їх притягнули до адміністративної відповідальності.

Прикордонники затримали двох чоловіків, які на гумових човнах намагалися потрапити в Угорщину.

Про це повідомляє у телеграмі Державна прикордонна служба.

Правоохоронці помітили порушників під час патрулювання річкової ділянки кордону. Зловмисники гребли веслами в бік сусідньої держави. Наряд прикордонників наздогнав порушників та повернув їх на український берег.

Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше п’ятьох військовозобов’язаних чоловіків, які планували незаконно перебратися річкою Тиса, затримали на Закарпатті.

Згодом у цій же області під час спроби нелегально перетнути кордон втопився військовозобов’язаний чоловік, ще одного порушника затримали.