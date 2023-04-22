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Прикордонники затримали двох чоловіків, які на гумових човнах тікали до Угорщини

Їх притягнули до адміністративної відповідальності.

Прикордонники затримали двох чоловіків, які на гумових човнах тікали до Угорщини
Фото: Facebook/ДПСУ

Прикордонники затримали двох чоловіків, які на гумових човнах намагалися потрапити в Угорщину.

Про це повідомляє у телеграмі Державна прикордонна служба.

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Правоохоронці помітили порушників під час патрулювання річкової ділянки кордону. Зловмисники гребли веслами в бік сусідньої держави. Наряд прикордонників наздогнав порушників та повернув їх на український берег.

Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Фото: ДПСУ
Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше п’ятьох військовозобов’язаних чоловіків, які планували незаконно перебратися річкою Тиса, затримали на Закарпатті

Згодом у цій же області під час спроби нелегально перетнути кордон втопився військовозобов’язаний чоловік, ще одного порушника затримали.

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