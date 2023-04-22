Прикордонники затримали двох чоловіків, які на гумових човнах намагалися потрапити в Угорщину.
Про це повідомляє у телеграмі Державна прикордонна служба.
Правоохоронці помітили порушників під час патрулювання річкової ділянки кордону. Зловмисники гребли веслами в бік сусідньої держави. Наряд прикордонників наздогнав порушників та повернув їх на український берег.
Чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.
Нагадаємо, раніше п’ятьох військовозобов’язаних чоловіків, які планували незаконно перебратися річкою Тиса, затримали на Закарпатті.
Згодом у цій же області під час спроби нелегально перетнути кордон втопився військовозобов’язаний чоловік, ще одного порушника затримали.