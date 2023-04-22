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Росія утримує в Чорному морі два ракетоносії

Загальна кількість ворожих кораблів становить 11 одиниць.

Росія утримує в Чорному морі два ракетоносії
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі Росія утримує два ракетоносії, які споряджені вісьмома ракетами типу "Калібр".

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Загальна кількість ворожих кораблів становить 11 одиниць.

В ОК "Південь" додали, що окупанти упродовж минулої доби продовжували використовувати авіацію, якою атакували мирні населені пункти правобережжя керованими авіаційними бомбами. Під удари тричі потрапили Херсонський і Бериславський райони. Було зафіксовано влучання в рекреаційну зону та портову інфраструктуру. 

Нагадаємо, 21 квітня станом на 10 годину ранку на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували дев’ять кораблів РФ, серед яких два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.

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