Головне за день. П'ятниця, 21 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, близько 30 відбитих атак противника, Рамштайн-11, засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого, новий пакет військової допомоги від Канади. Яким запам’ятається 422-й день повномасштабної війни.

Країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України надали Збройним силам України понад 230 танків, заявив за підсумками одинадцятої зустрічі у форматі “Рамштайн” глава Пентагону Ллойд Остін.

“Лише за кілька місяців ця Контактна група поставила понад 230 танків, понад 1 550 броньованих машин, а також іншого обладнання й боєприпасів для підтримки понад дев’яти нових бронетанкових бригад”, – сказав Остін. За його словами, США прискорили терміни для поставок в Україну танків Abrams, щоб забезпечити їй більшу кількість бронетехніки впродовж найближчих місяців.

Одинадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України стартувало сьогодні на базі ВПС США "Рамштайн"у Німеччині.

Сьогодні, 21 квітня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого.

“На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова – знаємо про всі плани ворога у найближчий період”, - повідомив Зеленський у Telegram.

Він зауважив, що військові розробляють ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут – новоствореним бригадам.

Також на Ставці обговорили питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Підрозділи сил оборони України за добу відбили на зазначених ділянках фронту близько 30 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут.

Противник завдав 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України.

Авіація Сил оборони за поточну добу завдала удару по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, зенітно-ракетний комплекс та ще два важливих військових об’єкти противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 21 квітня – в нашій новині.

Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на майже 29 млн доларів.

Згідно з повідомленням Міністерства оборони Канади, пакет включає внесок у розмірі 28,9 млн доларів США до Трастового фонду Комплексного пакету допомоги Україні (CAP). Україна отримає 40 снайперських гвинтівок калібру 50, боєприпаси від Prairie Gun Works, 16 радіостанцій для супроводу танка Leopard 2 від компанії L3Harris Technologies.

"Пожертви і підтримка, оголошені Канадою сьогодні, допоможуть забезпечити Україну всім необхідним для захисту її суверенітету, незалежності і територіальної цілісності", – заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Сьогодні, 21 квітня, у Києві попрощалися із загиблим народним депутатом Верховної Ради VIII скликання Олегом Барною, який загинув у віці 56 років 17 квітня під час оборони країни під Вугледаром, повідомив кореспондент LB.ua.

Церемонія відбулася на території Михайлівського собору в столиці.

Під час церемонії також попрощалися із загиблим на фронті командиром єгерського взводу з Тернополя Валерієм Дороховим.

Світлини – в нашій новині.

Колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебедь) заявив, що у будинку у Воронькові на Київщині немає електропостачання, щоб зарядити електронний засіб контролю.

Про це митрополит УПЦ МП повідомив сьогодні під час судового засідання у Київському апеляційному суді.

Він також переконував, що ніколи не був проти держави.

"Те, що мені приписують, я ніколи не був проти держави і не буду. Я громадянин своєї держави і залишаюся їй вірним, тому це (домашній арешт - ред.) впливає на проведення богослужіння", – зазначив він.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!