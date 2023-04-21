У Львові відкрили фонтан, присвячений Дмитру “Да Вінчі” Коцюбайлу

Також фонтан присвятили всім добровольцям російсько-української війни.

Сьогодні, 21 квітня, у Львові відкрили фонтан, присвячений Герою України Дмитру “Да Вінчі” Коцюбайлу та всім добровольцям російсько-української війни.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

“Струмені води, які пробиваються крізь кортенову сталь, символізують силу духу наших воїнів. Міцнішу за метал та ворожу броню. З цією силою захисники очищають нашу землю від бруду окупантів”, - написав він.

Садовий додав, що з такого ж металу зроблено Меморіал Героїв Небесної Сотні.

Напис на ньому каже: "Нехай не заржавіють наші серця".

Нагадаємо, 7 березня під Бахмутом на війні проти окупантів загинув Герой України Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі".

Коцюбайлу було 27 років. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої окремої механізованої бригади.