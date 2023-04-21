«Небо свідок». Пошук літака, що скидав бомби на Миколаїв 21.03.2022: коротка версія розслідування від Truth Hounds

На основі зібраної інформації на місці інциденту під час документування, OSINT-розвідки, додаткової інформації від слідства та результатів власного розслідування, Truth Hounds встановили, що атака містить ознаки воєнного злочину, а також ідентифікували його виконавців.

21 березня 2022 року між 13.00 та 13.30 російські війська завдали авіаційного удару по цивільних об’єктах Миколаєва. Дві фугасні авіабомби влучили по будівлі готелю «Інгул» та території Миколаївської обласної психіатричної лікарні № 1.

Вид зброї, який використали ЗС РФ, та її носій

Під час повітряної відеозйомки квадрокоптером місць інциденту, Truth Hounds виявили залишки гальмівного парашута від боєприпасу і біля зруйнованого готелю «Інгул», і на території психоневрологічної лікарні. Ці знахідки стали відправною точкою для розслідування та допомогли встановити тип боєприпасу та військову техніку — носія цієї зброї. Найімовірніше, росіяни здійснили атаку на Миколаїв бомбами ФАБ–250 й ФАБ–500 із літака Су–34.

Аналізуючи авіаудари по містах України, що відбулися в лютому-березні 2022 року з використанням ФАБ-500, можна помітити, що російські війська неодноразово застосовували Су-34. Авіаудари саме із цього носія здійснювали в Чернігові, Харкові, Ізюмі, Охтирці, Миколаєві, Волновасі.

Су-34 є винищувачем-бомбардувальником, першочергово призначеним для нанесення ракетних або бомбових ударів з великих та малих висот за будь-яких метеоумов. Менша, ніж у літаків стратегічної авіації максимальна вага бойового навантаження (8 т), робить Су-34 маневреним бомбардувальником з бойовим радіусом дії 1100 км. Відтак – здатним за короткий проміжок часу здійснювати бомбардування об’єктів на території противника.

Літак Су-34 у своїй звичній модифікації має характерний яскраво-синій колір, за яким його можна легко ідентифікувати. Існує також Су-34 у чорному камуфляжі, однак зараз їх кількість суттєво менша. Ці характеристики зовнішнього вигляду стали орієнтиром для виявлення потрібних літаків на супутникових знімках.

Су-34

Місце вильоту бомбардувальника

Truth Hounds вдалося встановити три аеродроми, на яких дислокуються та використовується для виконання бойових завдань на території України літаки Су-34. Це аеродроми «Морозовськ», «Приморсько-Ахтарськ» та «Бельбек».

На аеродромі «Морозовськ» постійно базується 559-й бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони Російської Федерації). У нього на озброєнні – 36 одиниць Су-34. Це становить три окремих бойових ескадрильї — по 12 бортів у кожній.

Орієнтовно у лютому 2022 року принаймні одну ескадрилью Су-34 зі складу 559-го авіаційного полку було переміщено на військовий аеропорт «Бельбек», розташований в тимчасово окупованому Криму. Точна дата переміщення літаків невідома, але факт передислокації підтверджується у повідомленні від Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

Також про значне зменшення кількості Су-34 на аеродромі «Морозовськ» свідчать супутникові фото.

Очевидно, що метою такої передислокації було забезпечення повітряної підтримки для ведення бойових дій на Півдні України — включно з атаками на об’єкти на її території за допомогою скидання некерованих авіабомб. Водночас факт передислокації Су-34 заперечує використання аеродрому «Морозовськ» у ролі злітного майданчика авіації ВПС РФ для авіанальоту на Миколаїв 21 березня 2022 року, навіть попри перебування на ньому Су-34 у безпосередній день атаки.

Зважаючи на безпекову компоненту, дальність та складну траєкторію підльоту, а також на наявність бомбардувальників на ближчих до Миколаєва авіабазах, такий бойовий виліт видається абсолютно недоцільним.

Ймовірність атаки аеродрому «Приморсько-Ахтарськ» є дещо вищою, порівняно з авіабазою «Морозовськ». А проте, нелогічним виглядає використання літаків з цієї авіабази для бойових вильотів з метою бомбардування Миколаєва та інших населених пунктів на Півдні України, адже в цей час на військовому аеродромі «Бельбек» саме для виконання таких завдань уже перебувала окрема ескадрилья Су-34. У будь-якому разі, навіть якщо борт, що скинув бомби на Миколаїв 21 березня 2022 року, злетів з аеродрому «Приморсько-Ахтарськ», він належав до 559-го авіаційного полку 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВКС РФ.

За даними української розвідки, з середини 2021 року в Бельбеку почали дислокуватися 12 Су-34 невизначеного полку. Однак, як уже зазначалося вище, з повідомлення ГУР МО відомо, що це була одна ескадрилья Су-34 зі складу 559-го бомбардувального авіаційного полку («Морозовськ») 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО.

Для виявлення Су-34 на аеродромі «Бельбек» Truth Hounds використали супутникові знімки Maxar (від 6 березня 2022 року) і Planet SkySat (від 21 березня 2022 року — тобто в день атаки на Миколаїв, та 23 березня 2022 року). На фотографії Maxar, датованій 6 березня 2022 року, можна розрізнити щонайменше 4 літаки Су-34 характерного яскраво-синього забарвлення. Ця кількість може бути неточною, оскільки через хмарність роздивитися всі об’єкти на території аеродрому доволі складно.

Решту знімків, представлених нижче, зроблено супутниками «Planet SkySat» безпосередньо в день авіанальоту 21 березня 2022 року. Важливо зауважити, що ці знімки зроблені о 13:31 за київським часом, що збігається з часом атаки на Миколаїв.

Щодо інших літаків на аеродромі, розташованих поруч із виявленими Су-34, то це — літаки темного кольору. Існують підтвердження факту дислокації у «Бельбеку» літаків Су-34 у чорному камуфляжі. Наприклад, російський федеральний телеканал «Звєзда», одним із власників якого є Міністерство оборони РФ, 15 березня 2022 року випустив сюжет, в якому показано як з аеродрому «Бельбек» злітали саме чорні Су-34.

Максимальну кількість одночасно сфотографованих Су-34 як яскраво-синього, так і чорного кольору, можна помітити на знімку від 21 березня — 11 літаків. Особливо важливим є той факт, що усі вони перебували на аеродромі на точний час атаки на Миколаїв. Зважаючи на розміщення цілої ескадрильї з 12 бомбардувальників у «Бельбеку» на той момент, можна зробити припущення, що станом на 13:31, 21 березня 2022 року один з них був на бойовому вильоті в Миколаєві та скидав бомби на готель та лікарню.

Потенційні відповідальні за бомбардування психлікарні та готелю

Понести відповідальність за авіаналіт на Миколаїв 21 березня 2022 року можуть пілоти та командування однієї з трьох авіаційних ескадрилей, що входять до складу 559-го бомбардувального полку 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії 4-ї армії ВКС РФ з постійним місцем перебування на аеродромі у м. Морозовськ, Ростовської області. Зокрема, командир полку – Віталій Шишкін.

Висока активність полку не лишилась непоміченою вищим російським керівництвом: 17 березня 2023 року Президент Росії Володимир Путін підписав указ про присвоєння 559-му бомбардувальному авіаційному полку почесного найменування «гвардійський».

«За масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом полку в бойових діях із захисту Вітчизни та державних інтересів в умовах збройних конфліктів, ухвалюю: Присвоїти 559 бомбардувальному авіаційному полку почесне найменування «гвардійський», надалі іменувати його: полк», — йдеться у документ

559-й бомбардувальний авіаційний полк брав участь у бомбардуванні цивільних об’єктів під час війни у Сирії, зокрема існують дані про активність Су-34 цього полку під час т.з. операції «Возмездие», яка тривала з 17 по 20 листопада 2015 року. Відомо про залучення щонайменше 8 Су-34 цього полку 20 листопада — найімовірніше, вони злітали з аеродрому «Кримськ» для здійснення бомбардувань. Загалом Су-34 найчастіше використовували бомби ФАБ-500 та ФАБ-250, порівняно з іншими видами боєприпасів. Зокрема, цивільним особам неодноразово вдалося зафільмувати приземлення ФАБ-500Ш.

Чому атака на готель та психлікарню у Миколаєві – воєнний злочин

Під час атаки на Миколаїв 21 березня люди не постраждали. Однак відсутність жертв не заперечує факту воєнного злочину. Саме застосування снаряду з такою руйнівною силою у густонаселеному районі в цивільному секторі, де живуть люди, є злочином. Російські війська знищили цивільні обʼєкти авіабомбами прямого скиду. А це апріорі порушення принципу пропорційності міжнародного права. Згідно з ним, вибір зброї має бути таким, що передбачає найменшу кількість руйнувань або ймовірних жертв серед цивільних.

Гіпотетичною ціллю росіян атаки на Миколаїв того дня міг був судноплавний завод, розташований відносно поруч. Однак вибір такої зброї для його знищення також можна кваліфікувати як воєнний злочин – для такої цілі можна вибрати більш високоточну зброю. Наприклад, ракети “Калібр”, а не некеровані авіабомби. Крім того, потрібно зважати й на значні матеріальні збитки для України й міста, які завдало руйнування інфраструктури.

Автори: команда Truth Hounds, учасники Коаліції «Україна. П’ята ранку».