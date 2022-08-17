Росіяни терміново переміщують свої літаки й гелікоптери вглиб Криму та в РФ, - розвідка

Це пов'язують з вибухами в Саках і Гвардійському.

Росіяни забирають авіатехніку з аеродромів передового базування в Криму і переміщують вглиб півострова та в РФ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Така активність відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня). В рамках зазначеного відмічено переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів", - зазначили в розвідці.

Так, 11 серпня на аеродром Гвардійське рашисти перекинули 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек), а також 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

17 серпня в Херсонес і Севастополь прибули по 3 вертольоти КА-27, ще 8 вертольотів відправили в Краснодар.

Також нині з аеродрому Бельбек на аеродроми, які розміщені на території Росії, було відмічено переліт літаків:

3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;

3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;

5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;

літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;

2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська.

Під час перельоту в одного з МІГ-31 на борту сталась пожежа. Ймовірною причиною називають займання головної силової установки та навігаційного обладнання.

Нагадаємо, 16 серпня пролунали вибухи на військовій авіабазі в кримському селищі Гвардійське (Сімферопольський район).

9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки.