Окупанти гатили з артилерії по місту Дергачі на Харківщині

Сьогодні російські війська обстріляли з артилерії місто Дергачі Харківської області.

Про це повідомила в Telegram Дергачівська міська рада.

“Увага! російські окупанти обстрілюють Дергачі з артилерії! Будь ласка, залишайтесь в укриттях”, – наголошує міська рада.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, учора росіяни також обстрілювали з артилерії Дергачі та території підконтрольних Україні старостинських округів. З танків і мінометів були обстріляні Прудянка, Цупівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова. Інформація про постраждалих осіб не надходила.