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Окупанти гатили з артилерії по місту Дергачі на Харківщині

Влада закликає жителів міста залишатися в укриттях.

Окупанти гатили з артилерії по місту Дергачі на Харківщині
Наслідки обстрілів у Дергачах. Ілюстративне фото
Фото: Дергачівська міська рада

Сьогодні російські війська обстріляли з артилерії місто Дергачі Харківської області.

Про це повідомила в Telegram Дергачівська міська рада.

“Увага! російські окупанти обстрілюють Дергачі з артилерії! Будь ласка, залишайтесь в укриттях”, – наголошує міська рада.

Інформації про постраждалих наразі немає. 

Нагадаємо, учора росіяни також обстрілювали з артилерії Дергачі та території підконтрольних Україні старостинських округів. З танків і мінометів були обстріляні Прудянка, Цупівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова. Інформація про постраждалих осіб не надходила.

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