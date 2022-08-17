СБУ встановила хронологію і деталі підриву РФ Північно-Кримського каналу

Двох загарбників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

Служба безпеки України встановила хронологію злочинів ЗС РФ на ключових об’єктах життєзабезпечення Херсонщини: Каховській ГЕС і Північно-Кримському каналі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ на офіційному Telegram-каналі.

Спецслужба назвала імена двох військовослужбовців РФ, які віддали злочинні накази.

Ними виявились заступник командуючого Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення генерал-майор Міхаїл Ясніков та командувач 11 окремої інженерної бригади, полковник Дмітрій Марков. Вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

"Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах", – йдеться у повідомленні.

У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що 24 лютого військові ЗС РФ із застосуванням важкого озброєння:

захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал

унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі

зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики

здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.

У ході досудового розслідування цієї справи, слідчі СБУ з’ясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо незаконного захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури. А полковник Марков керував підривами. Щодо них завершене досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою). Обвинувальний акт направлено до Жовтневого районного суду міста Кривий Ріг.

Заходи із викриття воєнного злочину, вчиненого військовими РФ, проводили співробітники Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни захопили головну споруду Північно-Кримського каналу та Каховську гідроелектростанцію в Херсонській області, а 26 лютого підірвали греблю, що блокувала подачу води з Дніпра до Криму.