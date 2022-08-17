Місяць потому: як Вінниця оговтується від теракту

Загалом станом на 16 серпня в лікарні міста звернулося 204 вінничанини, 110 надали допомогу амбулаторно. Зараз у лікарнях міста перебуває 12 людей. Усі постраждалі діти виписані з дитячої обласної лікарні. Лише 7-річного Романа Олексіва у важкому стані 17 липня відправили до Німеччини. Троє дітей загинули: це 4-річна Ліза Дмитрієва, 7-річний Максим Жарій та 8-річний Кирило Пяхін.

14 серпня виповнився місяць від теракту у Вінниці, в результаті якого загинуло 28 людей . На жаль, кількість загиблих продовжує збільшуватися — так, 5 серпня від опіків та отриманих під час ракетного удару поранень в лікарні помер дитячий невролог Павло Ковальчук. Перед тим — 20-річна Ольга Лисенко, ще раніше — колега Павла, лікар-невролог Наталя Фальштинська.

Фото: Андрій Бесчастних Фото: тг-канал Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА Будинок офіцерів у Вінниці після російського обстрілу Фото: тг-канал Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА Фото: Андрій Бесчастних Фото: Андрій Бесчастних Фото: Андрій Бесчастних Фото: Андрій Бесчастних Фото: Андрій Бесчастних Фото: Андрій Бесчастних Фото: Андрій Бесчастних Фото: Андрій Бесчастних Фото: Андрій Бесчастних Фото: Андрій Бесчастних Фото: Андрій Бесчастних Фото: Андрій Бесчастних

Збитків на 240 мільйонів гривень

Епіцентр вибуху огороджено високим парканом. 87-річний Будинок офіцерів, у якого від військового лише назва, вирішили знести. Залишать тільки фасад, як пам’ятку архітектури. Голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що за історичною частиною будівлі буде нова, сучасна.

– Проведемо конкурс проєктів. Про можливі варіанти реконструкції вже говорили з архітекторами Вінниччини, — зазначив Сергій Борзов.

Фото: тг-канал Сергій Борзов - голова Вінницької ОДА Голова Вінницької військової адміністрації Сергій Борзов

Загальну вартість збитків, внаслідок ракетних ударів по Вінниці, без урахування руйнації Будинку побуту та Будинку офіцерів, оцінили у 240 мільйонів гривень. У 49 багатоповерхових та 29 приватних будинків вибиті вікна, двері, перестінки, є руйнування дахів. Одразу видно квартири, з яких власники виїхали раніше, рятуючись від війни – там ніхто не наводить порядок, фіранки рвуться з побитих вікон і зяє розбитим життям…

– Роботи потрібно завершити до початку опалювального сезону, – прокоментував Вінницький міський голова Сергій Моргунов у спецефірі «Єдині новини». – За рахунок бюджету ми відновимо 6 дахів, 450 вікон та 96 малозабезпечним родинам поставимо вікна та двері.

Фото: тг-канал Сергій Моргунов - Вінницький міський голова

На жаль, досі не вирішено питання з компенсацією за автомобілі. Близько 40 машини згоріли на майданчику. Страхові компанії не покривають збитки через війну. А Верховна Рада поки не розробила механізм компенсації коштів. Юристи радять автовласникам збирати всі документи та свідчення про знищене авто: це знадобиться на майбутнє.

А поки що міська та обласна влада виплачують фінансову допомогу жертвам обстрілу: 50 тисяч гривень родинам загиблих, 25 тисяч гривень постраждалим.

Також французька міжнародна організація «ACTED» надає свою допомогу сім’ям, у яких є загиблі чи постраждалі внаслідок ракетних ударів 14 липня. Разово виплачують 6 660 гривень.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Черги за безпекою

Усі магазини та кав’ярні на площі Перемоги уже працюють, але вікна затулені фанерою. Скло ставити не спішать… Відвідувачів обслуговують на терасах, а у магазинах поставили енергоекономні лампочки. Люди почали більше реагувати на повітряну тривогу, біля укриттів - черги, а магазини, пошти та супермаркети закриваються.

Після теракту у Вінниці створили спеціальну комісію, яка провела близько 2000 перевірок підвальних та напівпідвальних приміщень – чи готові вони приймати городян під час повітряної тривоги? За даними обласної військової адміністрації у Вінниці відібрали 139 найпростіших укриттів. На асфальті у місті з’явились трафаретні білі написи «Укриття», біля входів у підвали – великі таблички з ідентичним написом і номером телефону відповідальної за ключі людини.

– Цей ракетний удар показав, що можна уберегтися від вибухової хвилі і шрапнелі, якою начинено ракети, – говорить міський голова Сергій Моргунов. – Будь-яке підвальне чи напівпідвальне приміщення збільшує шанси зберегти здоров’я та життя.

Фото: надано автором Рятівник Сергій Шевчук

Його слова підтверджує начальник пожежної частини ДПРЧ 2 у Вінниці Сергій Шевчук, розповідаючи про двох працівниць медичного центру «Нейромед», який вигорів вщент. Під час повітряної тривоги перебували у підвалі приміщення.

– Горіла клініка «Нейромед». І тут нам передали, що є дзвінки з «Нейромеду», що у підвальному приміщенні знаходяться люди, – згадує Сергій Шевчук. – Ми зайшли в приміщення, там вже ні вікон, ні дверей, стовпи диму. Почули крики із підвального приміщення. Знайшли вхід, він був теж завалений, витягли звідти двох працівниць лікарні. Вони були неушкоджені. Тільки надихались димом.

Допомогти і не нашкодити

Станція швидкої допомоги знаходиться в 500-х метрах від епіцентру подій. Фельдшер Олексій Крикливий першим приймав поранених вінничан.

Фото: надано автором Фельдшер Олексій Крикливий

– Через хвилину після вибуху до нас почали прибігати поранені люди, а за дві хвилини – цивільні машини звозити поранених, – згадує він. – Першим моїм пацієнтом була жінка, яка прибігла з уже накладеним турнікетом, і саме це врятувало їй життя. Я ще встиг подумати, які свідомі у нас вінничани, вміють накладати турнікет… І одразу цивільний автомобіль привіз 7-річного важко травмованого Романа Олексіва. Хлопчика передали дитячій бригаді, а ми зайнялись 25-річним хлопцем, якого теж привіз приватний бусик. Це був звукорежисер гурту «Роксолана» Євген Коваленко. Він втратив багато крові, ми тричі запускали йому серце, але, на жаль, він помер.

Фото: vn.20minut.ua Євген Коваленко

Олексій, як інші лікарі, що надавали допомогу того дня, стикнулися з проблемою: маючи добрі наміри допомогти пораненим, люди привозили пацієнтів з переломами та опіками, проте не завжди транспортування здійснювалося правильно. Такі дії можуть не тільки не допомогти, але й нашкодити, каже лікар.

– Тому я закликаю усіх – відвідуйте курси з надання першої домедичної допомоги, – наголошує Олексій. – Зараз вони проводяться безкоштовно, у багатьох місцях. 3-4 години часу, і вмітимете накладати турнікети, зупиняти кровотечу, знати, як себе поводити в зоні небезпеки. Такі знання нівелюють паніку у критичних ситуаціях, і як результат – рятують життя.

Фото: МВС

Мета обстрілу - залякати

Обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво за ознаками вчинення воєнного злочину щодо порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

– На Вінницю летіло 5 ракет типу «Калібр», які випустили з ракетного катера з акваторії Чорного моря. Дві ракети збили наші ПВО, 3 долетіли до цілі, – розповів LB.ua начальник відділу за дотриманням законів органами СБУ та Держприкордонслужби Вінницької обласної прокуратури Костянтин Гоздуп. – Встановлено осіб, причетних до вчинення злочину. Збираємо докази. Згідно з досудовою формою розслідування, якщо особи не з’являються до суду, ми їх оголошуємо у міждержавний розшук через лінію Інтерполу. Справа буде розглядатися у Вінницькому міському суді навіть без їхньої присутності, тому що це воєнний злочин терористичного масштабу.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі LB.ua зазначає, що справжня мета обстрілу – залякування та примус до капітуляції українців.

– Ворожі ракетні обстріли можуть стати активнішими, коли росіяни почнуть відступати, – говорить він. – Противник змінив тактику: діє дистанційно і не входять в зону дії нашої ППО. Дістати їх ми не можемо, бо не маємо далекобійних систем.

28 сакур

Вінничанка Алла Черняхівська, мама загиблої на місці теракту 18-річної студентки факультету міжнародних відносин Олександри Борівської, відкрила петицію на сайті Вінницької міської щодо створення скверу й меморіалу пам'яті загиблих від ракетного обстрілу у Вінниці 14 липня 2022 року.

За дві години петиція набрала 392 голоси з 350 необхідних.

Фото: Сергій Нужненко

«…в рядках і цифрах офіційних даних загиблих і постраждалих – біль сотень і тисяч вінничан, які втратили дітей, батьків, рідних, друзів, колег. … Ми звертаємось із проханням до міської влади, депутатів та особисто до міського голови сприяти створенню на місці Будинку побуту «Ювілейний» скверу й меморіалу пам’яті загиблим.

Війна завершиться, ми відзначатимемо перемогу! Але це місце ніколи не повинно стати місцем розважального центру чи нового житлового комплексу. Нехай про скорботне 14 липня 2022 року нинішнім і майбутнім поколінням вінничан нагадують сакури. Кількість цих дерев символізуватиме кількість загиблих. Пропонуємо також встановити меморіал зі світлинами загиблих. Це єдине, що ми, як рідні люди, можемо просити – вшанувати пам'ять».

Наразі звернення розглядають у мерії, відповідь нададуть до 22 серпня.