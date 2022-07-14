Вінницю обстріляли 1770-кілограмовими ракетами "Калібр", - ДСНС

По місту Росія випустила чотири ракети, дві з них збила протиповітряна оборона.

Росія обстріляла нині Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної становить 1770 кг.

Про це повідомили у Вінницькій міській раді з посиланням на слова начальника частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС Сергія Гайдиша.

"Після вилучення і проведення первинної ідентифікації елементів боєприпасів було попередньо встановлено, що ракетний удар завдали двома ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14Е. Вага початкова ракети складає 1770 кг. Довжина ракети – 6 м. 20 см. Бойова частина – 450 кг", – розповів Гайдиш.

Такі ракети можуть огинати рельєфи місцевості й уникати відомі ворогу засоби ППО. У міськраді повідомили - загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збила протиповітряна оборона.

"Ракета має дві системи наведення: перша – повністю автономна, інша – через ГЛОНАСС і GPS. Тобто вона ще можливо під час польоту коригується. Над поверхнею моря ракета летить на висоті до 20 м. Над поверхнею землі – можливо від 50 до 180 м, в залежності від відомого ворогу рельєфу місцевості. На підльоті до встановленої цілі ураження ракета знижується на висоту до 20 м", - додав начальник частини піротехнічних робіт.

Нагадаємо, сьогодні між 10 та 11 годинами ранку Росія здійснила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі і поранені.

За даними командування Повітряних сил України, удару завдали кількома високоточними крилатими ракетами "Калібр" із підводного човна в акваторії Чорного моря.