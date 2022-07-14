Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Вінницю обстріляли 1770-кілограмовими ракетами "Калібр", - ДСНС

По місту Росія випустила чотири ракети, дві з них збила протиповітряна оборона.

Вінницю обстріляли 1770-кілограмовими ракетами "Калібр", - ДСНС
Фото: Telegram/Вінницька міська рада

Росія обстріляла нині Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної становить 1770 кг.

Про це повідомили у Вінницькій міській раді з посиланням на слова начальника частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС Сергія Гайдиша.

"Після вилучення і проведення первинної ідентифікації елементів боєприпасів було попередньо встановлено, що ракетний удар завдали двома ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14Е. Вага початкова ракети складає 1770 кг. Довжина ракети – 6 м. 20 см. Бойова частина – 450 кг", – розповів Гайдиш.

Такі ракети можуть огинати рельєфи місцевості й уникати відомі ворогу засоби ППО. У міськраді повідомили - загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збила протиповітряна оборона.  

"Ракета має дві системи наведення: перша – повністю автономна, інша – через ГЛОНАСС і GPS. Тобто вона ще можливо під час польоту коригується. Над поверхнею моря ракета летить на висоті до 20 м. Над поверхнею землі – можливо від 50 до 180 м, в залежності від відомого ворогу рельєфу місцевості. На підльоті до встановленої цілі ураження ракета знижується на висоту до 20 м", - додав начальник частини піротехнічних робіт.

Нагадаємо, сьогодні між 10 та 11 годинами ранку Росія здійснила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі і поранені.

За даними командування Повітряних сил України, удару завдали кількома високоточними крилатими ракетами "Калібр" із підводного човна в акваторії Чорного моря. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також