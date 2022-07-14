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Ворожа пропаганда поширює фейк, начебто ЗСУ збираються завдавати удари по Білорусі, - розвідка

"Такі повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій", - наголосили в ГУР.

Ворожа пропаганда поширює фейк, начебто ЗСУ збираються завдавати удари по Білорусі, - розвідка
Фото: СБУ

Останнім часом у російських та білоруських ЗМІ з'являються повідомлення, начебто Збройні Сили України готуються завдати ударів по об’єктах на території Білорусі.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Серед пріоритетних цілей ворожа пропаганда називає станцію зі складу системи попередження про ракетний напад "Волга 1".

Інформація про можливий обстріл Білорусі українськими захисниками, наголосили в розвідці, не відповідає дійсності.

"Подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводить російська федерація з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України", - підкреслили в ГУР.

Розвідка наголосила - Збройні Сили продовжують захищати від окупантів Україну і неухильно дотримуються норм міжнародного права.

Нагадаємо, раніше в ГУР повідомляли, що Росія планує підірвати житлові будинки в білоруському місті Мозир, щоб втягнути країну у війну.

У березні РФ учинила збройну провокацію, аби виправдати втягування Білорусі у війну проти України. Два літаки ЗС РФ завдали артудару по селу в Брестській області.

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