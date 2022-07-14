​Міноборони продовжує забезпечувати ЗСУ бронежилетами та формою, - Маляр

Зараз відбувається підготовка до зими.

Міністерство оборони продовжує забезпечувати українськиї військових бронежилетами та формою. Грошові виплати військовим відбуваються за планом.

Про це на брифінгу заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

"З 7 по 13 липня для забезпечення підрозділів ЗСУ Міністерством оборони передано майже 30 тис. бронежилетів, 16 тис. шоломів, понад 14 тис. пар взуття та понад 7 тис. комплектів форми", - сказала вона.

Найближчим часом за укладеними договорами очікується надходження до ЗСУ засобів індивідуального бронезахисту в кількості понад 20 тис. бронежилетів та 19 тис. шоломів.

"Все це буде передано централізовано силам логістики ЗСУ, а далі буде розподілено за рішенням командування", - зазначила Маляр.

Вона також повідомила, що продовжується підготовка до зими. На склади ЗСУ постачають зимовий одяг для військовослужбовців. Вже законтрактовано понад 1 млн комплектів форми.

"Вже наступного тижня ми побачимо значну динаміку у постачанні військової форми", - запевнила заступниця міністра.

За її словами, грошове забезпечення ЗСУ відбувається за планом. Усі виплати здійснюються вчасно. Міністерство оборони вже профінансувало 100% посадових окладів, виплати за звання та вислугу.

"У другій декаді місяця відбувається процес перерахування додаткових виплат. Це від 30 тис. грн за службу під час воєнного стану. Та до 100 тис. — за безпосередню участь у бойових діях", - додала Маляр.

Загалом у липні за червень Міноборони планує перерахувати понад 64 млрд грн на грошове забезпечення ЗСУ.