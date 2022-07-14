Росія знизила інтенсивність обстрілів на Криворізькому і Миколаївському напрямках, – представник Генштабу

Це може бути повʼязано зі знищенням складів ворога.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія завдала 630 ударів крилатими ракетами типу "Іскандер" і "Калібр".

Про це заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу.

Основні зусилля ворог зараз зосереджує в східних областях. На Волинському, Житомирському і Київському напрямках суттєвих змін нема. Ймовірність вторгнення білоруських військ лишається низькою. Але не виключається можливість здійснення силами підрозділів спецоперацій Білорусі у взаємодії за аналогічними підрозділами росіян і ПВК низки провокацій у прикордонних районах.

У повітряному просторі півдня Білорусі до 7 жовтня обмежено термін обмеження польотів. Це може свідчити про продовження авіа- і ракетних ударів з білоруської території.

На Чернігівському, Конотопському, Сумському напрямках Росія завдавала ударів в кількох районах. Були мінометні обстріли, з РСЗВ. Найбільше обстрілів за тиждень і активне ведення повітряної розвідки зафіксовано на Глухівському напрямку.

На Харківському напрямку ворог зосередився на утриманні зайнятих рубежів. Продовжує ракетні та авіаудари. В районі Дементіївки ворог вів штурмові дії для витіснення захисників.

Словʼянський напрямок – ворог завдавав авіаударів у райронах Мазанівки, Богородичного та інших. Були наступальні штурмові дії з напрямку Ізюм-Словʼянськ для захоплення Краснопілля, Іванівки та Мазанівки.

У Донецькому операційному регіоні противник зосередився на витісненні наших підрозділів на Сіверському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. З усього спектру озброєння стріляють по всій лінії зіткнення.

Низка сил Росії та найманців з ОРДЛО виведені на відновлення боєздатності через значні втрати.

На Сіверському напрямку відмічається зниження активності наступів і штурмів.

На Бахмутському росіяни вели штурмові дії з метою оволідіння населеними пунктами Спірне, Берестове, Вершина. Намагались захопити Вугледарську ТЕС і встановити контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ. За тиждень завдали численних авіаударів.

На Авдіївському,Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках з метою сковування захисників ворог здійснює систематичний вогневий вплив та авіаудари.

На Криворізькому та Миколаївському напрямках – зниження інтенсивності обстрілів. Громов зазначив, що, можливо, це повʼязано зі знищенням складів боєприпасів противника. Росія змушена змінити порядок постачання боєприпасів та пального. Вони збираються розміщувати склади не ближче 100-150 км від лінії фронту. Не виключено, що вони будуть облаштовувати склади в обʼєктах цивільної інфраструктури. Однак HIMARS дозволяє прицільно знищувати саме військові обʼєкти.

"За тиждень ми відбили атаки ворога. Жодного метра української землі не втрачено. Однак противник продовжує завдавати ракетних ударів. Протягом тижня майже 30% ракетних ударів було завдано по обʼєктах цивільної інфраструктури, що свідчить про спрямованість дій російського керівництва щодо геноциду українського народу", – наголосив він.

Росіяни майже в 1,5 рази наростили активність авіаударів порівняно з минулим тижнем – до 118.

Нагадаємо, за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, активні бойові дії ведуться на напрямках Ізюм-Словʼянськ, Святогірськ-Словʼянськ, Лисичанськ-Соледар, Лисичанськ-Сіверськ, Попасна-Соледар. Нам вдається відбивати масовані атаки ворога. На Херсонському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують звільняти наші території.