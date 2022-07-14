Удару по Вінниці РФ завдала високоточними керованими ракетами "Калібр" з підводного човна в Чорному морі, - ВПС

Дві ракети було знищено Зенітними ракетними військами.

Удару по центру Вінниці російські загарбники завдали кількома високоточними крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна в акваторії Чорного моря. Дві з них вдалося збити.

Про це повідомило командування Повітряних сил України у Facebook.

"Сьогодні, 14 липня, близько 11 години російські окупаційні війська з акваторії Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами "Калібр" з підводного човна фактично по центру Вінниці", - поінформував речник командування Юрій Ігнат.

За його словами, дві ракети було знищено Зенітними ракетними військами Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо Росія здійснила ракетну атаку на Вінницю. Ракети влучили в будинок побуту "Ювілейний" практично у центрі міста. Поки відомо про 20 жертв, троє з яких діти.

Також Тимошенко закликала світ негайно надати зброю ЗСУ, здатну вражати літаки та кораблі, з яких запускають ракети.