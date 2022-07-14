Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
​Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Є загиблі та поранені (оновлено)
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
ГоловнаСвіт

Британія надасть Україні £2,5 млн для розслідування воєнних злочинів Росії

Кошти підуть на допомогу Офісу генпрокурора України.

Британія надасть Україні £2,5 млн для розслідування воєнних злочинів Росії
Фото: armyinform.com.ua

Уряд Великобританії оголосив про новий пакет підтримки в розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів для допомоги Україні в розслідуванні воєнних злочинів Росії.

Про це "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Ззазначається, що кошти підуть на допомогу Офісу генпрокурора України в розслідуванні злочинів, зокрема - сексуального насильства, пов’язаного з війною. Гроші будуть надані в рамках підтримки Британією Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у партнерстві з ЄС і США.

"Докази жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, і розповіді з перших рук, які я почула від тих, хто вижив, залишаться зі мною назавжди. Але ще сильнішою є рішучість українського народу відповісти на ці жорстокості", - наголосила посол Британії Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, 14-15 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме онлайн-участь у конференції Міжнародного кримінального суду (Гаага) щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Він розповів, що закликатиме створити спеціальний трибунал для притягнення керівництва Росії до відповідальності.

Як повідомлялося, для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні будуть залучені 42 слідчих Міжнародного кримінального суду. Це найбільша кількість за час існування Офісу головного прокурора МКС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також