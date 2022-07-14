Британія надасть Україні £2,5 млн для розслідування воєнних злочинів Росії

Уряд Великобританії оголосив про новий пакет підтримки в розмірі 2,5 мільйона фунтів стерлінгів для допомоги Україні в розслідуванні воєнних злочинів Росії.

Про це "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Ззазначається, що кошти підуть на допомогу Офісу генпрокурора України в розслідуванні злочинів, зокрема - сексуального насильства, пов’язаного з війною. Гроші будуть надані в рамках підтримки Британією Консультативної групи з питань жорстоких злочинів у партнерстві з ЄС і США.

"Докази жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, і розповіді з перших рук, які я почула від тих, хто вижив, залишаться зі мною назавжди. Але ще сильнішою є рішучість українського народу відповісти на ці жорстокості", - наголосила посол Британії Мелінда Сіммонс.

Нагадаємо, 14-15 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме онлайн-участь у конференції Міжнародного кримінального суду (Гаага) щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Він розповів, що закликатиме створити спеціальний трибунал для притягнення керівництва Росії до відповідальності.

Як повідомлялося, для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні будуть залучені 42 слідчих Міжнародного кримінального суду. Це найбільша кількість за час існування Офісу головного прокурора МКС.