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Премʼєр Словенії підтвердив відправлення першої партії танків Україні

Затримка з відправкою була повʼязана з формуванням нового уряду. 

Премʼєр-міністр Словенії Роберт Голоб підтвердив, що його країна вже відправила в Україну першу партію танків. Він зазначив, що затримки з постачанням озброєння були повʼязані з процесом формування уряду в Любляні.

Про це він повідомив під час візиту до Берліна, пише Euractiv. Він пояснив, що йдеться про "ланцюгове постачання" – Німеччина надала Словенії озброєння в обмін на те, що ця країна передала українцям свої радянські зразки. 

Роберт Голоб та Олаф Шольц
Фото: dr. Robert Golob фейсбук
Роберт Голоб та Олаф Шольц

"На жаль, це трохи затяглось, оскільки тут відбувалася зміна уряду. Але ми взялись за це і вже відправили одну партію танків в Україну", – сказав він. 

Голоб очолив уряд на початку червня. У межах квітневої угоди Берлін мав поставити Словенії свої броньовані машини "Мардер" і "Фукс" в обмін на постачання українцям радянських. 

Нагадаємо, Словенія поставила в Україну амуніцію, автомати Калашникова та 35 БМП. Міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець під час зустрічі в Брюсселі зазначив, що країна вичерпала свій арсенал, який може передати Україні.

Однак Словенія продовжить допомогу Україні з розмінуванням.

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