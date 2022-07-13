​Очільник ООН розповість деталі відновлення експорту українського зерна через Чорне море

Речник ООН Фархан Хак зазначив - в організації переговори вважають, що "це щось позитивне".

Очільник Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш сьогодні має озвучити деталі відновлення експорту українського зерна через Чорне море.

Про це повідомляє Reuters.

Гутерреш розповість про переговори між Росією, Україною, Туреччиною та офіційними особами ООН щодо деблокади українського експорту.

Речник ООН Фархан Хак зазначив - в організації переговори вважають, що "це щось позитивне".

"Він (Гутерреш - Ред.) докладно розповість вам, чому це так", - додав Хак.

Нагадаємо, нині у Стамбулі відбулися переговори України, Росії, Туреччини і ООН щодо зерна. До складу делегацій від країн увійшли військові посадовці. Зустріч тривала близько 90 хвилин, її результати поки невідомі.

У Reuters повідомили з посиланням на дипломатів, що українські кораблі мають проводити судна із зерном через заміновані води порту. Тим часом Росія повинна погодитися на перемир'я під час руху вантажів. А Туреччина за підтримки ООН перевірятиме кораблі, щоб розвіяти побоювання Росії щодо контрабанди зброї.