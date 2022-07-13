Німеччина перестане купувати російське вугілля з серпня, а нафту – з 31 грудня

Німеччина повністю припинить купувати російське вугілля з серпня, а нафту – з 31 грудня цього року. Таку заяву міністра фінансів ФРН Йорга Кукіса на конференції в Сіднеї публікує Reuters.

Ключовим завданням Німеччини є заповнення прогалини в ЄС після відмови від щорічних постачань Росією 158 млрд кубометрів газу.

"Ми через кілька тижнів відмовимось від російського вугілля", – наголосив очільник Мінфіну.

За його словами, раніше РФ постачала Німеччині 40% вугілля та 40% нафти.

"Кожен, кому відома історія нафтопроводу "Дружба", який вже був інструментом радянської імперії над Східною Європою, розуміє, що позбавлення від цієї залежності – справа не тривіальна, але через кілька місяців ми досягнемо цього", – запевнив він.

Задля заповнення пробілу в постачаннях газу Німеччина швидко розвиває термінали для імпорту скрапленого природного газу. І хоча США і Катар разом можуть забезпечити поставку близько 30 млрд кубометрів газу в Європу, великий дефіцит все ж залишається.

Запуск нафтового ембарго з серпня 2022 року було встановлено в пʼятому санкційному пакеті Євросоюзу.

Часткове нафтове ембарго було схвалено в шостому пакеті у червні. Поетапна відмова від імпортованої морським шляхом сирої нафти займе майже півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців. Нафтове ембарго передбачає винятки для Болгарії та Хорватії.