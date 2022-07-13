Змагання за крісло британського прем’єра: у першому турі 8 консерваторів

Три кандидати не отримали 20 голосів підтримки.

До першого туру конкурсу на посаду прем’єр-міністра Великобританії, наступника Бориса Джонсона пройшло 8 кандидатів-консерваторів.

Про це пише The Guardian з посиланням на очільника “комітету 1922” Грехема Брейді, що організовує конкурс.

Перелік претендетів на прем’єрське крісло:

Кемі Баденох (колишня міністерка у справах рівності),

Суелла Брейверман (генеральна прокурорка Англії та Уельсу),

Джеремі Хант (колишній очільник МЗС),

Пенні Мордонт (колишня міністерка оборони),

Ріші Сунак (ексголова Міністерства фінансів),

Ліз Трасс (очільниця МЗС),

Том Тугендхат (член британського парламенту),

Надхім Захаві (міністр фінансів).

Голосування відбудеться 13 липня поміж 13:30 та 15:30. Результати оголосять незабаром після нього.

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До переліку не потрапили, не набравши 20 намінацій: депутати Рехман Чішті та Грант Шеппс і колишній міністр охорони здоров’я та канцлер скарбниці Саджид Давід.

Нагадаємо, 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.

Його наступника оголосять 5 вересня. Аби потрапити до другого туру, потрібно буде отримати 30 голосів підтримки від колег-депутатів. Зазначимо, аби отримати її, дехто з претендентів пообіцяв значне зниження податків

Після фінального відсіювання залишиться два кандидати, за яких консерватори (менше 200 000 тисяч членів партії) голосуватимуть влітку поштою.