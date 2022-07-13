Змагання за крісло британського прем’єра: у першому турі 8 консерваторів

До першого туру конкурсу на посаду прем’єр-міністра Великобританії, наступника Бориса Джонсона пройшло 8 кандидатів-консерваторів.
Про це пише The Guardian з посиланням на очільника “комітету 1922” Грехема Брейді, що організовує конкурс.
Перелік претендетів на прем’єрське крісло:
- Кемі Баденох (колишня міністерка у справах рівності),
- Суелла Брейверман (генеральна прокурорка Англії та Уельсу),
- Джеремі Хант (колишній очільник МЗС),
- Пенні Мордонт (колишня міністерка оборони),
- Ріші Сунак (ексголова Міністерства фінансів),
- Ліз Трасс (очільниця МЗС),
- Том Тугендхат (член британського парламенту),
- Надхім Захаві (міністр фінансів).
Голосування відбудеться 13 липня поміж 13:30 та 15:30. Результати оголосять незабаром після нього.
До переліку не потрапили, не набравши 20 намінацій: депутати Рехман Чішті та Грант Шеппс і колишній міністр охорони здоров’я та канцлер скарбниці Саджид Давід.
Нагадаємо, 7 липня премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про відставку. Він іде з посади голови уряду та лідера Консервативної партії.
Його наступника оголосять 5 вересня. Аби потрапити до другого туру, потрібно буде отримати 30 голосів підтримки від колег-депутатів. Зазначимо, аби отримати її, дехто з претендентів пообіцяв значне зниження податків
Після фінального відсіювання залишиться два кандидати, за яких консерватори (менше 200 000 тисяч членів партії) голосуватимуть влітку поштою.